Wallner besuchte als neuer LH-Vorsitzender Bundespräsident Van der Bellen

Im Arbeitsgespräch mit Alexander Van der Bellen sind mehrere wichtige Themen angesprochen worden, darunter auch der Urnengang heuer im Herbst anlässlich der vorgezogenen Nationalratswahl. Als Vorsitzender in der LH-Konferenz werde er sich mit aller Kraft dagegen wehren, wenn er Länderinteressen gefährdet sehe, machte Landeshauptmann Wallner beim Treffen deutlich.

Nüchterne Sachpolitik

Es sei ihm bewusst, dass der Vorarlberger Vorsitz ganz wesentlich von den im Herbst stattfindenen Nationalratswahlen geprägt sein wird. Umso mehr werde Vorarlberg versuchen, nüchterne Sachpolitik in den Vordergrund zu stellen, informierte Wallner das Staatsoberhaupt. Es müsse gelingen, für die Bevölkerung gemeinsam Perspektiven zu schaffen und so das Land positiv voranzubringen, führte der Landeshauptmann weiter aus. Dazu brauche es in den kommenden Monaten einen geordneten Ablauf, mit einem kurzen und fairen Wahlkampf und einer schnellen Regierungsbildung. “In dieser für das Land sicher schwierigen Phase will Vorarlberg eine Stimme der Vernunft sein”, erklärte Wallner.