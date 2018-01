Walkner vor dem Ruhetag weiterhin Dakar-Dritter

Motorradpilot Matthias Walkner hat auf der sechsten Etappe der Rallye Dakar seinen dritten Gesamtrang behalten. Der Salzburger belegte am Donnerstag auf dem Teilstück von Arequipa in Peru nach La Paz in Bolivien Rang acht. Der Sieg ging an seinen französischen KTM-Markenkollegen Antoine Meo vor dem Argentinier Kevin Benavides (Honda) und dem Australier Toby Price (KTM).

Dem Vorjahreszweiten Walkner fehlen vor dem Ruhetag am Freitag 2:50 Minuten auf den neuen Spitzenreiter Benavides, der den Franzosen Adrien van Beveren (+1:57 Min.) auf Rang zwei verdrängte. Der viertplatzierte Franzose Xavier de Soultrait (Yamaha) liegt bereits mehr als neun Minuten hinter dem Spitzenreiter.