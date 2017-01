Walkner rückte in Dakar-Gesamtwertung auf Rang zwei vor

Nach dem zweifachen Gewinner Nasser Al-Attiyah aus Katar ist unterdessen auch Altmeister Carlos Sainz bei der Rallye Dakar ausgeschieden. Der Sieger des Offroad-Abenteuers von 2010 musste nach der vierten Etappe von San Salvador de Jujuy in Argentinien nach Tupiza in Bolivien am Donnerstag seinen Peugeot vorzeitig abstellen.

Der 54-jährige Spanier, am Mittwoch in der Auto-Wertung noch Gesamt-Zweiter, fuhr seinen Wagen gegen Ende der Etappe unfreiwillig in einen Graben.

(APA)