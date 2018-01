Walkner trotz Überschlags bei Dakar schon Gesamtdritter

Trotz eines Sturzes ist Motorrad-Pilot Matthias Walkner bei der Rallye Dakar weiter auf der Überholspur unterwegs. Der Salzburger überschlug sich auf der fünften Etappe von San Juan de Marcona nach Arequipa in Peru, absolvierte die 264 Sonderprüfungskilometer auf seiner KTM aber trotzdem als Zweitschnellster. 10:16 Minuten fehlten dem Salzburger am Mittwoch auf Tagessieger Joan Barreda Bort.

“Kurz vor dem ersten Checkpoint habe ich auf so einer weißen Piste einen Sandhügel übersehen und einen ziemlichen Überschlag fabriziert. Der Fuß, das Knie und das Handgelenk tun jetzt ziemlich weh. Es ist sicherlich nichts Tragisches, aber momentan halt ordentlich geschwollen”, erläuterte Walkner. Auch am Motorrad ging der Sturz nicht spurlos vorüber. “Es hat auch einiges abbekommen. Ich musste alles wieder gerade biegen, das hat sicher einiges an Zeit gekostet”, schilderte der 31-Jährige nach einem “ausgesprochen harten und anstrengenden” Tag.

Am Donnerstag führt die sechste Etappe von Arequipa nach La Paz in Bolivien. 313 Kilometer Sonderprüfung und 445 Kilometer Verbindungsetappe summieren sich auf 758 Tageskilometer. Nicht mehr dabei ist da in der Auto-Wertung Sebastien Loeb. Der französische Ex-Rallye-Weltmeister musste aufgeben, weil Beifahrer Daniel Elena, nach dem das Auto zweimal in den Dünen stecken geblieben war, über starke Schmerzen im Steißbein klagte.