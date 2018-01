Walkner nach Strafminute weiter Gesamtdritter der Dakar

Der Salzburger Matthias Walkner hat bei der Rallye Dakar nachträglich eine Strafminute für eine Geschwindigkeitsübertretung bei einer Ortsdurchfahrt auf der sechsten Etappe am Donnerstag erhalten. Der KTM-Motorradpilot rutschte dadurch um drei Positionen auf den elften Tagesrang zurück, im Gesamtklassement blieb er aber Dritter.

Nach dem Ruhetag in La Paz geht es am Samstag in die erste Marathon-Etappe. Der siebente Tagesabschnitt führt über 726 Kilometer nach Uyuni, der darauffolgende am Sonntag über 584 Kilometer von Uyuni nach Tupiza. An diesen beiden Tagen dürfen die Teilnehmer keine Hilfe von außen in Anspruch nehmen.