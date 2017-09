Wales-Teamchef Coleman vor Duell mit ÖFB-Team optimistisch

Wales-Coach Chris Coleman will gegen Österreich drei Punkte holen - © APA (AFP)

Der walisische Fußball-Teamchef Chris Coleman hat vor dem WM-Qualifikationsduell mit Österreich am Samstag in Cardiff Zuversicht verströmt. Seine Mannschaft sei in der Lage, gegen die ÖFB-Auswahl drei Punkte einzufahren und danach noch das Ticket für die Endrunde 2018 in Russland zu lösen, betonte der 47-Jährige.