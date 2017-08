Waldrutschenpark am Golm eröffnet Ende September

Jedes Rutschenbauteil ist aus Edelstahl und wiegt von 300 bis 450 Kilogramm. Kombiniert mit dem steilen Geländen zwischen den Seilbahnstationen Latschau und Matschwitz stellt dies die Montagemannschaft vor gewisse Herausforderungen. So müssen die schwersten und längsten Bauteile per Hubschrauber an ihren Platz gebracht werden.

Insgesamt 380 Meter Rutschen

Sieben Personen von insgesamt vier Baufirmen montieren die Rutschen für den größten Waldrutschenpark Europas. Auf insgesamt drei Kilometern und 500 Höhenmetern entsteht ein neuer Wanderweg neben den sieben Rutschen. Diese liegen vor allem in der Bahntrasse der Golm-Seilbahn. Die kürzeste der Rutschen wird 30 Meter, die längste 80 Meter lang sein.

Gratis Nutzung ab sechs Jahren

Bei einem Durchmesser von 80 Zentimetern und überdachten Ein- und Ausstiege kommen die Rutschen ganz ohne Rutschmatten aus. Außerdem wird auch ein Grill- und Spielplatz errichtet, inklusive Rennstrecke: Die Rutschen “Fuchs” und “Hase” werden parallel zueinander verlegt, um so Wettrutschen zu ermöglichen. Die Eröffnung des Rutschenparks ist für Ende September geplant, die Nutzung ist gratis und ab sechs Jahren gedacht. Insgesamt gibt man am Golm 690.000 Euro für das gesamte Projekt aus.