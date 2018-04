Waldhexen haben Grund zum Feiern

Der Faschingsverein aus Meiningen feiert in diesem Jahr sein 10-Jahr Jubiläum und dazu noch 5 Jahre Maibaumfest.

Seit fünf Jahren veranstalten die Waldhexen auch das Maibaumfest in Meiningen. „Wir wollten damals einen Beitrag für das Dorfleben leiste und gleichzeitig eine Veranstaltung machen, um die Vereinskassa aufzufüllen. Mit dem Maibaumfest sollen Vereinsaktivitäten wie Ausflüge oder die Faschingssaison mitfinanziert werden“, erklärt der Obmann. Der Maibaum ist ein Brauchtum, das im Ländle noch wenig bekannt ist – dennoch lockte das Fest in Meiningen im vergangenen Jahr über 4.000 Besucher an. „Dass das Projekt Maibaumfest bei der Bevölkerung so gut ankommt, hätte sich zu Beginn der Planung niemand gedacht“, freut sich Obmann Trappolin aber über den tollen Erfolg. Die Waldhexen bieten den Gästen dazu jeweils an zwei Tagen ein unterhaltsames Programm und Besucher aus dem ganzen Land und auch aus dem benachbarten Ausland lassen sich das Maibaumfest nicht entgehen.

Das Maibaumfest in Meiningen wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal ausgetragen und aufgrund der beiden Jubiläen bei den Waldhexen haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, das Fest heuer in dreitätiger Form zu veranstalten. Am 27. April, findet der erste Festabend statt, bei dem „Lisilis Blechsalat“ und anschließend „Die Draufgänger“ für Stimmung sorgen werden. Am 28. April gibt’s dann das Clubbing mit DJ Staub.Sepp aus München und am 1. Mai findet dann der ORF Frühschoppen statt, der heuer erstmals live im Radio übertragen wird. Für Stimmung sorgt das „Trio Wolkenbruch“ sowie die Gruppe „Üsaxbrass“, moderiert wird der Frühschoppen von Ulli von Delft. Den Abschluss des diesjährigen Maibaumfestes macht dann am Nachmittag die Versteigerung des Maibaumes für einen guten Zweck. MIMA