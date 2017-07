Waldbrandeinsatz im Bezirk Baden

Es herrscht die höchste Waldbrandwarnstufe - © APA (Symbolbild/dpa)

Leichtsinn, so die Feuerwehr, hat am Sonntagabend in Weissenbach a.d.Triesting (Bezirk Baden) einen Waldbrandeinsatz ausgelöst. Ein junger Mann hatte dem Bezirkskommando zufolge ein Lagerfeuer entzündet, das nach kurzer Zeit außer Kontrolle geriet. Ihm droht nun eine Anzeige. Die FF Weissenbach und Neuhaus rückten mit 38 Mann aus.