2.000 Hektar Land wurden bereits verwüstet - © APA (AFP)

Ein riesiger Waldbrand bei Los Angeles in den USA hat am Samstag hunderte Menschen in die Flucht getrieben. Laut Bürgermeister Eric Garcetti handelt es sich um die wohl “größten Brände” in der Geschichte der US-Millionenstadt. Die Feuer waren am Freitag ausgebrochen. Am Samstag standen die Hügel beim Vorort Burbank in Flammen.