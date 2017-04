Waldbrand sorgte für Löscheinsatz im Bezirk Oberwart

Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden - © APA

In der Nacht auf Dienstag hat ein Waldbrand im Bezirk Oberwart die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Das Feuer war Montagabend in einem Waldstück zwischen Oberwart und Buchschachen ausgebrochen. Insgesamt acht Feuerwehren mit rund 120 Kräften waren an dem Löscheinsatz beteiligt. Gegen 4.00 Uhr konnte “Brand aus” gegeben werden, teilte die Stadtfeuerwehr Oberwart mit.