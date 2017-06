Waldbrand in Südspanien noch nicht unter Kontrolle

Dies sei den Feuerwehrleuten zu verdanken, die in der Nacht gegen das gefährlichste Feuer gekämpft hätten. Der Brand war am Samstagabend in der Nähe der Kleinstadt Moguer ausgebrochen. Der Nationalpark Donana gehört zum Weltkulturerbe der Unesco und ist eine Touristenattraktion. Nach Behördenangaben wurden bereits mehr als 2.000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter viele Touristen, die überstürzt einen Campingplatz und mehrere Hotels verlassen mussten. Im benachbarten Portugal gab es vor einer Woche 64 Tote bei Waldbränden, die erst am Donnerstag gelöscht werden konnten.

Am Montagmorgen kämpften nach Angaben der Feuerwehr mehr als 200 Einsatzkräfte mit 15 Löschfahrzeugen gegen die Flammen, unterstützt von sieben Hubschraubern und Flugzeugen. Moguers Bürgermeister Gustavo Cuellar äußerte sich “vorsichtig optimistisch” zum Fortschritt der Löscharbeiten. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Andalusiens Regionalregierung geht von vorsätzlicher oder versehentlicher Brandstiftung aus.

Mit seinen Sümpfen, Pinienwäldern und Dünen ist das Naturschutzgebiet Donana an der spanischen Atlantikküste eines der schönsten Naturreservate Europas. Es beherbergt mehrere gefährdete Tierarten, darunter der seltene Iberische Luchs, der Spanische Kaiseradler, Hirsche und hunderttausende seltene Vögel wie Kraniche und Flamingos.

Wegen des Waldbrands musste auch eine Aufzuchtstation für Luchse in El Acebuche geräumt werden. Als die Tierschützer die Tiere einfingen und abtransportierten, geriet ein Weibchen in solchen Stress, dass es starb, wie die Aufzuchtstation am Sonntag mitteilte. Alle anderen Luchs seien aber “gesund und munter”, sagte Moguers Bürgermeister. Jedes Tier stehe unter verstärkter Beobachtung.

(APA/ag.)