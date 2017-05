Waldbrand im KÃ¤rntner MÃ¶lltal endgÃ¼ltig gelÃ¶scht

Rund 180 Einsatzkräfte waren am Samstag im Einsatz - © APA (FF-Obervellach)

Der Waldbrand im Kärntner Mölltal konnte am Sonntagnachmittag endgültig gelöscht werden. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntagabend mitteilte, wurde bereits um 14.00 Uhr und somit nach mehr als 20-stündigem Einsatz “Brand aus” gegeben. Das Feuer in der Außerfragant war am späten Samstagnachmittag ausgebrochen, bis zu 180 Kräfte standen im Einsatz.