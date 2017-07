Waldbrände zwangen Zehntausende in Nordamerika zur Flucht

In der kanadischen Provinz British Columbia gab es laut dem Sender CBC mehr als 200 Feuer. Zahlreiche Häuser seien zerstört worden, Straßen unpassierbar. Es seien überwiegend ländliche Gebiete betroffen, hieß es. Auch das Militär helfe bei den Löscharbeiten, an denen mehr als 1.000 Feuerwehrleute beteiligt waren. Es werde noch lange dauern, bevor die Brände unter Kontrolle seien, teilten die Behörden mit. “Generell sehen wir einer sich verschlimmernden Situation entgegen”, sagte der stellvertretende Minister für Notfallmanagement von British Columbia, Bob Turner, in einer Mitteilung vom Montag.

Die Provinz British Columbia hatte bereits am Wochenende den Notstand ausgerufen. Mit Temperaturen bis zu 39 Grad Celsius sei es in der Region seit längerem zu heiß und zu trocken, hieß es. Den Behörden zufolge waren die Brände von Blitzen und auch von Menschen ausgelöst worden.

In Kalifornien wüteten Medienberichten zufolge am Montag (Ortszeit) 14 Feuer an verschiedenen Orten entlang der US-Westküste. Mehr als 5.000 Feuerwehrleute waren seit dem Wochenende im Einsatz. Ursache für die Brände sei die andauernde Hitze. Starker Wind habe zur Ausbreitung der Feuer beigetragen, hieß es. Dutzende Häuser wurden zerstört.

Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, haben die Brände seit dem Ausbruch mehr als 117 Quadratkilometer Land zerstört. Man habe etwa 45 Prozent der Brandflächen unter Kontrolle bringen können.

In Arizona musste laut Medienberichten eine Kleinstadt rund 160 Kilometer von Phoenix wegen der sich ausbreitendenden Brände evakuiert werden. Auch in Nevada, Montana, Colorado und Idaho kam es zu zahlreichen Bränden. Im Nordwesten Idahos und im Süden Nevadas waren sie so groß, dass die entstehenden Rauchschwaden auch auf Satellitenbildern deutlich zu erkennen waren.

(APA/dpa)