Waldbrände in Griechenland dauern an

Harte Nacht für die Rettungskräfte - © APA (AFP)

Die Waldbrände nordöstlich von Athen und im Westen der Halbinsel Peloponnes haben die Feuerwehren in der Nacht auf Dienstag weiter in Atem gehalten. In der Region Kalamos rund 45 Kilometer nordöstlich von Athen kämpften Feuerwehrwehrleute und freiwillige Helfer die ganze Nacht hindurch gegen die Flammen.