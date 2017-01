110 Brände werden bekämpft - © APA (AFP)

Die Waldbrände in Chile haben bereits knapp 140.000 Hektar Wald- und Wiesenland zerstört. Chiles Präsidentin Michelle Bachelet reiste am Dienstagmorgen in die am stärksten betroffene Region O’Higgins. Laut der nationalen Forstbehörde CONAF werden 110 Brände bekämpft. Besonders betroffen sind die Regionen El Maule und O’Higgins.