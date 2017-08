Waldbrände: 2.000 Menschen in Portugal eingeschlossen

Feuerwehren in Portugal im Dauereinsatz - © APA (AFP)

Die schweren Waldbrände in Portugal haben 2.000 Bewohner eines Dorfes im Zentrum des Landes eingeschlossen. “Es ist unmöglich, Macao zu verlassen oder zu betreten”, sagte Bürgermeister Vasco Estrela am Donnerstag der Nachrichtenagentur Lusa. Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. Aus umliegenden Dörfern wurden nach Angaben einer Katastrophenschutzsprecherin bereits 130 Menschen evakuiert.