Wal-Mart und Google bilden Allianz im Bereich Online-Handel

Dabei handle es sich um das größte Produktangebot eines Einzelhändlers auf der Online-Plattform. In einer Mitteilung von Google hieß es, das Angebot umfasse hunderttausende Produkte “vom Waschmittel bis zu Lego”. Wal-Mart wird sich Google Express anschließen, das unter anderem schon Einkäufe bei der Apothekenkette Walgreen’s ermöglicht.

Obwohl keines der beiden Unternehmen den Namen Amazon nennt, handelt es sich bei der Partnerschaft um eine Kampfansage an den US-Onlineriesen. Die US-Handelskette Wal-Mart versuchte zuletzt mit einiger Verspätung, seinen Anteil am boomenden Online-Handel auszubauen. Erst im Juni kündigte Wal-Mart an, im Kampf gegen Amazon die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Waren durch die eigenen Mitarbeiter zu testen. Sie sollten nach Feierabend auf ihrem Nachhauseweg die online bestellten Produkte zu den Kunden bringen.

(APA/ag.)