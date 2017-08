Wahre Gratwanderung – Vorarlbergs längster Klettersteig eröffnet

Bald darf sich das Hochjoch damit rühmen, den längsten Klettersteig des Landes zu haben. Am Samstag eröffnet der Klettersteig endlich und bietet somit Einlass in grenzenloses Kraxelvergnügen. Um 10:30 Uhr am Samstag wird Pfarrer Joe Egle den Steig segnen und den Kletter-Gott für alle künftigen Besucher gut stimmen. Danach kanns dann auch schon losgehen, den Kletttersteig aus nächster Nähe kennenzulernen.

Philipp Steurer © Philipp Steurer

Dies kann entweder auf eigene Faust oder (an diesem Tag kostenlos) mit einem Bergführer geschehen. Damit man auch wieder zu Kräften kommt, wird am Abend noch beim Seetalhüsli gegrillt. Wer zudem noch Kraftreserven hat, kann auch alle weiteren Sportaktivitäten im Seetal an diesem Tag gratis testen. So werden bei der Eröffnungsfeier kostenlos Klettersteigsets, geguidete Touren durch den Klettersteig, Stand- Up-Paddel-Boards & Neoprenanzüge, Floß-Verleih, Goldwaschen und Bouldern im Tunnel angeboten. Die Feier findet nur bei gutem Wetter statt.

Silvretta Montafon © Silvretta Montafon

Silvretta Montafon und die Superlative

Vor allem beim Sommertourismus wird von den Betreibern immer mehr abverlangt. Die Suche nach den Superlativen beginnt. Es muss ein bisschen mehr sein, das dachte sich auch die Silvretta Montafon. So kann man am Hochjoch bereits Stand-up-Paddeling auf dem Kälbersee betreiben. Zudem wurde das Seetalhüsli als Jausenstation wiederbelebt und jetzt wird das nächste Highlight eröffnet: der längste Klettersteig des Landes. Unterhalb der Hochjochspitze zieht sich 1750 Meter Stahlseil vom Einstieg bis zum Abstieg. Extra Nervenkitzel bietet die rund 60 Meter lange Seilhängebrücke, welche sich kurz vor dem Gipfelkreuz befindet.

Philipp Steurer © Philipp Steurer

Zwei Varianten für die Begehung

Den Klettersteig kann man in zwei Varianten bekletern. Variante 1 mit Schwierigkeitsgrad C und Variante 2 mit Schierigkeitsgrad B. Vor allem bei Variante 1 ist bei einer Dauer von 4 Stunden und 450 Höhenmeter doch etwas Kondition gefragt. Von beiden Varianten wird bekommt man einen atemberaubenden Blick über Rätikon, Verwall und Silvretta.

Philipp Steurer © Philipp Steurer

Nicht zu unterschätzen

Auch wenn natürlich jeder das Abenteuer wagen kann, sollte die Begehung des Klettersteigs nicht als Spaziergang angesehen werden. Es braucht eine gute Planung, eine ebensolche Technik und die entsprechende Ausrüstung. Klettersteigsets können ausgeliehen werden, zudem werden jeden Montag Klettersteigkurse ab 10 Uhr angeboten (39 Euro).