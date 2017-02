Wahlwerbung a la Düringer: Buchvorstellung in Wien

"Meine Stimme gilt. Und deine ...?" - © APA

Glatt rasiert, zurückgelegtes Haar, rahmenlose Brille, Anzug und Krawatte: Roland Düringer hat T-Shirt, Bart und darin befindliche Glaskugerln abgelegt, um sich als Reinkarnation des slicken, Worthülsen speienden Politikers neu zu erfinden. Der Kabarettist wird ab Herbst “Der Kanzler” sein. So heißt sein neues Programm. Einen ersten Eindruck, was die Fans erwarten könnte, bot er am Montagabend.