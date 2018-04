Wahlrecht: Sobotka für deutsches Modell und Enquete 2019

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) spricht sich für eine Enquete zu einer Wahlrechtsreform im ersten Halbjahr 2019 aus. Wie Sobotka in der "Tiroler Tageszeitung" (Freitag-Ausgabe) sagt, würde er gerne nach deutschem Vorbild das Persönlichkeitswahlrecht stärken, gleichzeitig aber am Verhältniswahlrecht festhalten.

Im Regierungsprogramm kündigen ÖVP und FPÖ eine “Weiterentwicklung des Wahlrechts auf Basis des bestehenden Verfassungsrechts” an (also unter Beibehaltung des Verhältniswahlrechts, Anm.). Sobotka würde das Thema gerne 2019 diskutieren. “Ich hege Sympathien für das deutsche Wahlrecht”, so der ÖVP-Politiker: “Aus meiner Sicht würde das die Möglichkeit bieten, am Verhältniswahlrecht festzuhalten und das Persönlichkeitswahlrecht trotzdem auszubauen.”