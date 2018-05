Wahlkarten: Nur noch ein Verfahren anhängig

Die vier Angeklagten in der sogenannten Bludenzer Wahlkartenaffäre wurden bereits vom Vorwurf des Amtsbissbrauchs bzw. der Anstiftung dazu frei gesprochen. Die Staatsanwältin bekämpft bloß den Freispruch der Bludenzer Wahlorganisatorin.

Im Strafprozess um die gesetzwidrige Verteilung von Wahlkarten in Bludenz vor der Bürgermeister-Stichwahl im März 2015 wurden im Dezember 2017 am Landesgericht Feldkirch alle vier unbescholtenen Angeklagten im Zweifel vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freigesprochen. Von der Staatsanwaltschaft Feldkirch wird nur der Freispruch der Wahlorganisatorin der Stadt Bludenz bekämpft. Das bestätigte gestern auf Anfrage Staatsanwalt Heinz Rusch, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch.

Juristische Laien. Die Angeklagten seien juristische Laien, sagte Richterin Nachbaur. Für die Beschuldigten sei deshalb schwer unterscheidbar gewesen, was nach dem Gemeindewahlgesetz bei der Ausgabe von Wahlkarten erlaubt und was verboten war. Nach Ansicht der Strafrichterin wäre es dreist anzunehmen, dass die Angeklagten bewusst Amtsmissbräuche in Kauf genommen hätten. Zumal selbst der nicht angeklagte Bludenzer ÖVP-Bürgermeister in Rundschreiben öffentlich auf den Wahlkartenservice seiner Partei hingewiesen habe.