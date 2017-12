Wahlkarten-Affäre: Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet

Mitte Dezember wurde am Feldkircher Landesgericht der Fall der "Wahlkarten-Affäre Bludenz" verhandelt. Die vier Angeklagten wurden vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs sowie der Anstiftung zum Amtsmissbrauch freigesprochen. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, hat die Staatsanwaltschaft nun eine Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet.

Am 12. Dezember wurden alle vier Angeklagten freigesprochen. Im Zentrum der Verhandlung stand die Handhabung der Ausstellung und Ausgabe von Wahlkarten für die Bürgermeister-Stichwahl in Bludenz am 29. März 2015. Aufgrund der diesbezüglichen schweren Unregelmäßigkeiten hatte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Stichwahl aufgehoben.