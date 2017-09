Wahlkampf-Auftritt von Merkel in Sachsen massiv gestört

Demonstranten zeigten Merkel die Rote Karte - © APA (dpa)

Mit Pfiffen und Buh-Rufen haben mehr als hundert Protestierende am Mittwoch in Torgau in Sachsen versucht, die Wahlkampfrede der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu übertönen. Sie hielten teilweise Plakate der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) und der rechtsextremen NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) in die Höhe.