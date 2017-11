Wahlerfolg für Demokraten in Virginia, New Jersey, New York

Die Kandidaten der Demokratischen Partei in den USA haben sowohl die Gouverneurswahlen in den Ostküstenstaaten Virginia und New Jersey als auch die Bürgermeisterwahl in New York für sich entschieden. Insbesondere die Wahl in Virginia galt als Stimmungstest sowohl für Präsident Donald Trump als auch für die Demokratische Partei ein Jahr nach ihrer Niederlage bei den Präsidenten- und Kongresswahlen.

Hier kam der Demokrat Ralph Northam nach Auszählung der Stimmen aus zwei Drittel der Wahlbezirke auf 51,82 Prozent, wie die Fernsehsender CNN und NBC und andere US-Medien berichteten. Sein republikanischer Rivale Ed Gillespie errang demnach 46,99 Prozent der Stimmen. Vorab war ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt worden.

“Das, wofür ich stehe”

Gillespie galt als Vertreter des republikanischen Establishments, hatte im Verlauf des Wahlkampfes aber immer stärker die Rhetorik und politischen Schwerpunkte Trumps übernommen. Der Präsident hatte sich zudem noch von seiner derzeitigen Asienreise aus per Twitter und in automatisierten Telefonanrufen für seinen Parteikollegen stark gemacht. Das alles machte dieses Rennen besonders wichtig und möglicherweise aussagekräftig. In einem Tweet am Dienstagabend führte Trump das Wahlergebnis indes darauf zurück, dass Gillespie ihn und “das, wofür ich stehe”, nicht begrüßt und vertreten habe.

In New Jersey ebenfalls Demokraten in Führung

Im Bundesstaat New Jersey gewann erwartungsgemäß mit Phil Murphy ebenfalls ein Demokrat. Er folgt dem scheidenden republikanischen Gouverneur Chris Christie im Amt, der in dem traditionell demokratisch orientierten Staat vor acht Jahren die Wahl dank seiner Ausstrahlung gewonnen hatte. Christies Stern war aber zuletzt drastisch gesunken. Murphys Sieg über die Republikanerin und derzeitige Vizegouverneurin Kim Guadagno gilt daher als weniger aussagekräftig als der demokratische Erfolg in Virginia.

New Yorks Bürgermeister wiedergewählt

Parallel zu den Gouverneurswahlen in den beiden Ostküstenstaaten fanden auch Regional- und Kommunalwahlen in mehreren Bundesstaaten statt. In New York wurde Bürgermeister Bill de Blasio wiedergewählt. Nach Auszählung der Stimmen aus 68 Prozent der Wahllokale bekam er 64 Prozent der Stimmen, wie US-Medien berichteten. Damit kann er weitere vier Jahre im Amt bleiben. Seine republikanische Herausfordererin Nicole Malliotakis kam demnach auf 30 Prozent der Stimmen.