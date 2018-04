Wahlbeteiligung bei Aserbaidschan-Wahl bei 74,5 Prozent

Bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan hat der autoritär regierende Staatschef Ilham Aliyev (Alijew) Teilergebnissen zufolge mit deutlicher Mehrheit gesiegt. Nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen kam Aliyev auf 86 Prozent, wie die Wahlkommission am Mittwoch mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag der Wahlkommission zufolge bei 74,5 Prozent.

Aliyev verkündete in einer Fernsehansprache seinen Sieg und dankte seinen Landsleuten für “Unterstützung und Vertrauen”. Die Menschen in Aserbaidschan hätten für “Sicherheit und Fortschritt gestimmt”, sagte er. Erster ausländischer Gratulant war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, wie die Präsidentschaft in Baku mitteilte.