Wahl zum Mister Vorarlberg 2017 live

Das Laufsteg-Training ist abgeschlossen, die Show steht, die Outfits sitzen und Frisuren sowie Styling wurde der letzte Schliff beim Profi verliehen. Die Finalisten sind bereit für ihren großen Abend am Freitag, 13. Oktober 2017, in der Otten Gravour in Hohenems! Ab 19:50 Uhr Uhr wird VOL.AT in Kooperation mit Ländle TV die große Mister Vorarlberg-Wahl-Show 2017 live übertragen. Wer wird von der Jury zum schönsten Mann in Vorarlberg gekürt?

Der WANN & WO Mister Vorarlberg 2017 nimmt eine Suzuki SV 650 von Zweirad Loitz im Wert von 6990 Euro mit nach Hause. Als Vize-Mister darf man die Koffer packen und mit einem Reisegutschein von High Life Reisen im Wert von 1000 Euro abheben. Der Drittplatzierte kann sich Dank des „Pimp my Room“-Gutscheins von Palaoro über einen neuen „Anstrich“ freuen. Auf den VOL.AT Mister Online 2017 wartet ein neues MacBook Retina von Epos.

Infos:

Mister Vorarlberg-Wahl 2017

WANN: 13. Oktober, ab 19 Uhr

WO: Otten Gravour, Hohenems

Afterparty mit DJane Indiänna,

präsentiert von Kinky #abartig.

Unter allen Zuschauern werden drei Fohren-Packages und ein eRoller von

SNE eMobility verlost!

Tickets: www.laendleticket.com