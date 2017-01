Wahl von Frauenberger und Czernohorszky zu neuen Stadträten

Damit Frauenberger und Czernohorszky ihre neuen Funktionen antreten können, brauchen sie die mehrheitliche Zustimmung der in der Sitzung anwesenden Abgeordneten. Die Abstimmung erfolgt in geheimer Wahl. Da die rot-grüne Stadtkoalition über eine Mandatsmehrheit im Gemeinderat verfügt, ist die formale Ernennung so gut wie sicher. Das Wahlprozedere wird erst am späteren Vormittag beginnen. Zuvor werden Fragestunde und Aktuelle Stunde noch in der alten Besetzung abgehalten. Außerdem wird Wehsely einige Abschiedsworte ans Plenum richten, bevor sie der Stadtpolitik endgültig den Rücken kehrt.

(APA)