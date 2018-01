Wahl in Tschechien: Drahos und Zeman laut Umfragen gleichauf

Die zweite Runde der Präsidentenwahl in Tschechien findet am kommenden Freitag und Samstag statt. Der einstige sozialdemokratische Premier und nun amtierende Staatschef Milos Zeman und der frühere Vorsitzende der Akademie der Wissenschaften, Jiri Drahos, treten gegeneinander an.

Zeman hatte die erste Runde mit 38,6 Prozent klar gewonnen. Der parteilose Drahos folgte mit 26,6 Prozent auf Platz zwei. Das Duell Zeman-Drahos in der Stichwahl war erwartet worden.

In den letzten Umfragen liegen beide Rivalen jedoch fast gleichauf. Den Ausschlag sollten jene Wähler geben, die noch unentschlossen sind. Laut der Befragung der Meinungsforschungsinstitute Median und Kantar TNS sind je rund 45 Prozent der Tschechen, die zur Urne gehen wollen, mehr oder weniger entschlossen, für Zeman bzw. Drahos zu stimmen. Etwa zehn Prozent der Wähler wissen demnach allerdings noch nicht, wem sie ihre Stimme geben werden.

Ähnlich sieht es das Meinungsforschungsinstitut STEM/MARK. Hier liegt Drahos knapp vor Zeman. 47 Prozent der Befragten wollen ihn und 43 Prozent den Amtsinhaber wählen. Die restlichen zehn Prozent seien noch unentschieden. Zeman genieße vor allem Unterstützung in kleineren Gemeinden und Städten, Drahos in größeren Städten, vor allem in Prag, so die Angaben von STEM/MARK.

Während Zeman aus der ersten Runde mit einem größeren Vorsprung hervorging, kann Drahos auf eine Empfehlung seitens der meisten besiegten Kandidaten setzen. Die Bewerber, die auf den Plätzen drei bis sechs gelandet waren und insgesamt 32,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten, forderten ihre Anhänger auf, für Drahos in der Stichwahl zu votieren. Dies bietet dem Chemieprofessor einen Vorteil, allerdings kann er sich auch nicht auf diese Stimmen verlassen.

Als eines der wichtigsten Themen des Wahlkampfes stellt sich die Flüchtlingskrise dar. Während Zeman sich als entschiedener Gegner der Aufnahme von Flüchtlingen aus muslimischen Ländern präsentiert, zeigt Drahos eine entgegenkommendere Haltung, auch wenn auch er die EU-Flüchtlingsquoten ablehnt. Kritiker werfen Drahos vor, er würde sich der EU “beugen”.

Die Flüchtlinge waren auch das Thema des Fernsehduells im privaten Sender “Prima” am Dienstagabend, wo sich ein harter Schlagabtausch zwischen den beiden Kandidaten abgespielt hat. Laut dem meistgelesenen tschechischen Nachrichtenserver “Novinky.cz” zeigte sich Zeman in dem TV-Duell “viel sicherer”. Drahos sei aber vorbereitet gewesen und habe sich “nichts gefallen lassen”. Ein zweites und letztes Duell ist für Donnerstagabend im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen (CT) geplant.

Zemans fünfjährige Amtszeit wird am 8. März zu Ende gehen. Für den Fall seiner Niederlage erklärte der amtierende Staatschef, das würde ihm “sehr leid tun”, allerdings habe er einen “Schaukelstuhl und einen Haufen von Büchern” zu Hause, die er lesen möchte. Auch Drahos zeigt sich ruhig für den Fall seiner eigenen Niederlage. “Wenn es nicht gelingt, wird die Welt nicht untergehen”, tröstete er sich.

Die Wahllokale werden am Freitag um 14.00 Uhr geöffnet und um 22.00 Uhr wieder vorübergehend geschlossen. Am Samstag wird die Wahl ab 8.00 Uhr fortgesetzt und die Stimmabgabe um 14.00 Uhr endgültig beendet. Mit den ersten Hochrechnungen ist noch am Samstagnachmittag zu rechnen.