Die Waffen sollen schweigen - © APA (AFP)

Die beim G-20-Gipfel in Hamburg angekündigte Waffenruhe im Süden Syriens soll am Sonntag um 11.00 Uhr MESZ in Kraft treten. Die Feuerpause gilt für eine sogenannte Deeskalationszone in den drei Provinzen Daraa, Quneitra und Sweida, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag am Rande des G-20-Gipfels ankündigte.