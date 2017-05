Waffenlieferungen der USA an kurdische Kämpfer in Syrien

Zunächst gab es keine Reaktion der Türkei - © APA (AFP/Archiv)

Die USA haben am Dienstag damit begonnen, Waffen an Kurden-Milizen in Syrien zur liefern, die sich an der Befreiung der Stadt Raqqa vom “Islamischen Staat” (IS) beteiligen. Mit diesen Plänen haben die USA beim NATO-Partner Türkei großen Unmut hervorgerufen. Pentagon-Sprecher Adrian Rankine-Galloway sagte, kurdische Kämpfer hätten am Dienstag kleine Waffen und Fahrzeuge von der US-Armee erhalten.