Waffe von Attentäter Amri in Italien die selbe wie in Berlin

Anis Amri tötete in Berlin zwölf Menschen - © APA (AFP)

Die Waffe, mit der der mutmaßliche Attentäter Anis Amri auf Polizisten in Mailand gezielt hat, ist dieselbe, die beim Anschlag in Berlin zum Einsatz kam. Dies bestätigte die italienische Polizei per Twitter am Mittwoch. Vor dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin war der polnische Lkw-Fahrer erschossen worden.