Wälder wollen in Salzburg nachlegen

Die Teams treffen am Samstag um 19:30 Uhr in der Eisarena Volksgarten aufeinander.

Auch das Farmteam des aktuellen EBEL Meisters hat bereits das erste Spiel in der Qualifikationsrunde absolviert. In Wolkenstein unterlagen die Salzburger gegen den HC Gherdeina. Nur Topscorer Lukas Kainz schaffte es einen Treffer bei der 5:1 Niederlage zu erzielen. Der 21 jährige Center hält damit bei 11 Toren und 14 Vorlagen. Die letzte Begegnung zwischen den Mozartstädtern und den Vorarlbergern liegt noch nicht allzu lange zurück. Zu Beginn des neuen Jahres revanchierten sich die Wälder in Dornbirn für die Auswärtsniederlage mit einem klaren 6:1 Sieg.

Mit einem erneuten Punktegewinn würden die Stein Schützlinge dem Play Off wieder ein großes Stück näher kommen. Spitzenreiter Cortina empfängt am Samstag Fassa, die Falken steigen damit auch in die Zwischenrunde ein. Bei den Wäldern fehlt weiterhin Mark Kompain aufgrund einer Verletzung. Julian Zwerger ist am Freitag für Hohenems im Einsatz.

Alex Stein

„Wir wollen das Momentum des letzten Spieles behalten und Salzburg ab dem ersten Einwurf unter Druck setzen.“