Wälder wollen für die Ehrenamtlichen siegen

Alle Blaulichtorganisationen der Region erhalten freien Eintritt zum Spiel, welches am Mittwoch um 19:30 Uhr beginnt.

Die Wälder versuchen erneut den 14. Platz anzugreifen. Fassa liegt derzeit einen Punkt vor dem ECB und könnte mit diesem Stand einen Bonus mit in die Zwischenrunde nehmen. Gegen den KAC II errangen die Wälder in dieser Saison den einzigen Auswärtspunkt, in Klagenfurt musste man sich im Shootout geschlagen geben. Thomas Dechel hielt 94,7% der Schüsse, nur ein Tor im dritten Spielabschnitt ließ er zu. Topscorer bei den Klagenfurtern ist ein bekanntes Gesicht für Wälderfans. Philipp Kreuzer, letztes Jahr noch im INL Meisterkader des ECB, erreichte in der bisherigen Saison 11 Tore und 4 Vorlagen. Neben ihm sind auch Christoph Duller, Kevin Schettina und Florian Kurath beim Farmteam spielberichtigt.

Alle Blaulichtorganisationen aus dem Bregenzerwald erhalten zu diesem Rückmatch freien Eintritt als Dankeschön für ihre wertvolle Arbeit. Unter den vertretenen Gemeinden wird zusätzlich noch ein Freispiel verlost. In der ersten Drittelpause übergibt der Partnerverein „Fescht Healfa“ zudem einen Scheck an hilfsbedürftige Menschen aus der Region. Marcel Wolf steht auch für dieses Spiel nicht zur Verfügung. Mark Kompain muss wegen einer Verletzung aus dem Training pausieren. Maximilian Hohenegg ist für Mittwochabend fraglich.

Alex Stein

„Die letzten zwei Spiele sind unsere letzte Vorbereitung für die Qualifikationsrunde. Wir werden mit dem Team über die nächsten Tagen intensiv arbeiten und Änderungen durchführen, um zur richtigen Zeit wieder auf die Siegerstrasse zurückzukehren.“

Guntram Schedler

„Das Blaulichtspiel ist für uns immer ein besonderes Anliegen, da wir durch unseren Verein selbst wissen wie unverzichtbar und wichtig das Ehrenamt ist. Mit diesem Event wollen wir unsere besondere Wertschätzung dafür zum Ausdruck bringen. Das Team hofft auf eine volle Halle und die lautstarke Unterstützung der Fans in diesem wichtigen Spiel.“