Wälder wollen Abschlusssieg

An diesem Abend will der Eishockeyverein zusammen mit „Fescht Healfa“ das Messestadion für den sozialen Zweck füllen.

Die Zuschauer kommen hierbei in den Geschmack von einem spannenden Eishockeyspiel zu einem Eintrittspreis von nur 5€. Pro verkaufter Karte gehen 2 € an den Wälder Verein „FESCHT HEALFA“, der in Not geratene Mitmenschen aus der Region unterstützt. Nur dank Hilfe etlicher Sponsoren konnte die Veranstaltung auf die Beine gestellt werden. Die Eintrittskarten sind in drei verschiedenen Farben erhältlich. Auf der Rückseite befinden sich Gutscheine im Wert von über 100€. Unter allen Eintrittskarten der „Siegerfarbe“ werden über 50 tolle Preise verlost. Der Hauptpreis ist dabei ein SEAT MII REFERENCE von der Wäldergarage. Für den 2. Platz winkt ein 1000€ Gutschein von Sport Natter in Mellau und der dritte Preis ist ein 500€ Gutschein der Firma Felder Reisen.

Die Preise werden nur unter der Siegerfarbe gezogen:

Sieg ECB nach 60 min = Ziehung aus den grünen Karten

Unentschieden nach 60 min = Ziehung aus den weißen Karten

Sieg Salzburg nach 60 min = Ziehung aus den schwarzen Karten

Zum sportlichen Teil: Die Red Bull Hockey Juniors befinden sich in der Qualifikationsgruppe A an dritter Stelle. Drei Zähler fehlen auf Tabellenführer Cortina, wobei die Salzburger schon ein Spiel mehr bestritten haben. Zuletzt zeigte man eine beeindruckende Vorstellung gegen den HC Fassa. Mit einem 7:2 Sieg im Rücken kann das Team von Topscorer Lukas Kainz nach Vorarlberg reisen. In den bisherigen Begegnungen mit dem EC Bregenzerwald verließ jeweils die Heimmannschaft das Eis als Sieger.