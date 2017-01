Wälder vor schwieriger Aufgabe in Asiago

© Stiplovsek

Das Ende des Grunddurchganges nähert sich mit großen Schritten. Nicht zuletzt aufgrund des derzeit sehr dichten Spielplans. Nach dem Heimspiel am Montag und der Auswärtspartie in Zell am See, reisen die Wälder am Samstag nochmals in die 400 km entfernte Stadt Asiago.