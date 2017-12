Wälder und EHC Lustenau im Duell um Play-off-Platz

Am Donnerstag messen sich im Dornbirner Messestadion wieder die Ländle Rivalen aus dem Bregenzerwald und Lustenau. Beide Teams kommen mit wichtigen Siegen gestärkt in das Derby.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison konnten sich die Wälder mit 5:2 durchsetzen, beim so genannten Blaulichtspiel sind die Sticker daher ab 19:30 Uhr auf Revanche aus.

Mittlerweile ist es beim EC Bregenzerwald zur festen Tradition geworden, sich nach Weihnachten bei den ehrenamtlichen Organisationen für ihre Dienste in der Allgemeinheit erkenntlich zu zeigen. Deshalb findet auch heuer wieder das Blaulichtspiel statt, bei dem alle Organisationen aus der Region wie Rettung, Feuerwehr, Polizei und das KIT Team bei gratis Eintritt eingeladen sind. In dieser Saison wurde dafür nicht irgendein Spiel ausgesucht, sondern das Derby gegen den EHC Lustenau.

Während der Weihnachtszeit steht für beide Mannschaften ein harter Spielplan an. Sowohl die Sticker als auch die Wälder waren bereits am Samstag und Dienstag im Einsatz. Lustenau hatte beide Male Heimvorteil, musste sich erst gegen Olimpija geschlagen geben (1:4) und gewann anschließend gegen die VEU Feldkirch mit 4:2. Dem Team rund um Kapitän Christian Ban gelang es währenddessen einen Zähler aus Cortina zu entführen und am Dienstag mit einem 8:4 Auswärtserfolg in Zell am See die volle Punktzahl einzusacken.