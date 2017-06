Wälder trainieren in Romanshorn schon auf Eis

Je nach Länge der Saison gab es in den vergangenen Jahren ab Mitte Frühling nicht mehr die Gelegenheit bis zur Beginn der Vorbereitung aufs Eis zu gehen. In Bezug auf die Ausbildung junger Spieler war das bisher immer ein großes Manko für den Future Club ECB. Die sportliche Leitung hat sich deshalb nach einer Lösung in der Schweiz umgesehen. Hier bot sich das Eisportzentrum Oberthurgau an. Das EZO ist Heimstadion von gleich sechs Eishockeyteams und verfügt über 1000 Zuschauerplätze.

Im Sommer wird die Halle von etlichen weiteren Vereinen aus der Schweiz und Vorarlberg genutzt. Neben einem Kraftraum gibt es hier auch einen Freiplatz an dem die Spieler nach dem Eistraining auslaufen können. Pünktlich um 18:00 Uhr bricht die Mannschaft von Dornbirn nach Romanshorn auf. Je nach Verkehrslage dauert die Fahrt ca. 40 Minuten. Dort angekommen wärmen sich die Eishockeycrack im Kraftraum des EZO auf und begeben sich dann aufs Eis. In der vergangenen Woche wurde das Training erstmals vom neuen Headcoach Jussi Tupamäki geleitet. Auch Andreas Judex und Goaliecoach Tommi Huovinen waren dabei im Einsatz.

Während andere Vereine ihr Geld dazu nutzen, ausgebildete Spieler von der Konkurrenz zu kaufen, wird dieses beim ECB in verbesserte Trainingsmöglichkeiten investiert, die jungen Talenten dabei helfen soll ihren Weg Richtung Profikarriere zu meistern. Hier steht die Ausbildung im Vordergrund, die ohne den Beitrag unserer Sponsoren nicht möglich wäre.

Guntram Schedler

„Im Profisport ist ein ganzjähriges Training nicht wegzudenken. Wir als Future Club wollen dem in nichts nachstehen und jungen Spielern die bestmöglichsten Voraussetzungen bieten. Das bedeutet natürlich auch, dass wir im Sommer auf dem Eis trainieren möchten. Diese Möglichkeit hat sich jetzt zum Glück in Romanshorn ergeben und die Spieler sind mit viel Eifer und Einsatz dabei.“