Wälder testen gegen die Eidgenossen

Der Vorbereitungsmarathon des ECB geht weiter. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche treten die Tupamäki Schützlinge gegen ein Team aus der Swiss League an. Die 8:0 Niederlage gegen Ticino zeigte klar auf, dass bis Saisonstart noch einige Schwächen auszubessern sind. Laut ECB Obmann und Co-Trainer Guntram Schedler soll bereits am Samstag ein deutlicher Fortschritt im gesamten Team zu sehen sein. Was auch nötig sein wird, denn auch der nächste Gegner wird eine Herausforderung darstellen. Jussi Tupamäki legte deshalb den Trainingsfokus auf die Geschwindigkeit: „Wir werden nichts ändern. Wir haben vor allem geübt, unsere Sachen schneller und härter einzusetzen. Auch die Zweikämpfe waren ein wichtiger Aspekt, damit die Mannschaft auch physisch bereit für Samstag ist.“

Die EVZ Academy ist das Farmteam des EV Zug und tritt seit der Saison 2016/17 in der Swiss League an. Für die Schweizer ist es bereits das sechste Vorbereitungsspiel. Zuvor traten die Blau-Weißen ebenfalls gegen Ticino an und gewannen mit 3:1.