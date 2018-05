Wälder Tenniscracks in den Startlöchern

Am kommenden Wochenende beginnt die Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaft.

Au. Im Wonnemonat Mai ist auch für die Tennisspieler(innen) im Bregenzerwald alles eitel Wonne, denn dann beginnt traditionell die von allen herbeigesehnte Mannschaftsmeisterschaft für die Vereine der Talschaft. Heuer meldet der Veranstalter TC Au eine Rekordbeteiligung – 19 Teams aus 14 Vereinen haben ihre Nennung abgegeben, weshalb erstmals in drei Leistungskategorien gespielt wird.

In der A-Liga gilt der regierende Meister UTC Egg wieder als Favorit auf den Titel. Im Vorjahr setzten sich die Mittelwälder in einem spannenden Finalspiel in Hittisau denkbar knapp mit 5:4 gegen den RTC Bezau durch. Aber auch die Cracks aus Lingenau, Alberschwende und Au werden ein Wörtchen um die ersten Plätze mitreden wollen. Die Clubs aus Sibratsgfäll, Schoppernau sowie Aufsteiger Riefensberg komplettieren die „Königsklasse“.