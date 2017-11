Wälder siegten dank Kapitän Ban erst in der Overtime

Infobox:

EC Bregenzerwald vs. EC KAC II 4:3 (1:2 1:0 1:1 1:0)Schiedsrichter: Kucher Gernot, Ofner Christian, Cristeli Matthias, Stafenelli Federico

Zuschauer: 630 PersonenAufstellung ECB: Pietliä, Skec, Fussenegger, Waldhauser, Ban C., Ban D., Wolf M., Kauppila, Hyyppä, Mösrky, Pöschmann, Haidinger, Siutz, Egger, Schwinger, Hohenegg, Zwerger, Mitgusch, Zipperle, Fässler, Kompain, Metzler

Aufstellung KA2: Holzer, Vorauer, Svete, Wilhelmer, Rassl, Obersteiner, Kraus, Puff, Gortschnig, Hammerle V., Hammerle S., Rodiga, Steffler, Nickl, Kern, Schettina, Hochegger, Zandonella, Greier, Cirtek, TopatighTore:

0:1 EQ 02:41 Hochegger F. (Schettina K.)

0:2 PP1 07:43 Nickl T. (Hochegger F. Kern M.)

1:2 EQ 11:29 Mörsky J. (Haidinger C. Mitgutsch D.)

2:2 EQ 21:26 Pöschmann P. (Hyyppä P.)

3:2 PP1 55:27 Mörsky J. (Kauppila A.)

3:3 SH1 57:15 Schettina K. (Cirtek P. Wilhelmer P.)

4:3 PP1 64:59 Ban C. (Kauppila A.)Strafen:

Strafminuten ECB: 10

Strafminuten KA2: 14 Infobox:

Nächste Begegnung: Mittwoch, den 22.11.2017 um 20:30 Uhr gegen Asiago Hockey in Asiago

Nächstes Heimspiel: Freitag, den 01.12.2017 um 19:30 Uhr gegen den HK SZ Olimpija

ECB TV: Das Heimspiel gegen den EC KAC II zum Nachschauen: Klick!

Asiagospiel im Liss: Dank unserer Freunde von Asiago TV können wir am 22. November das Auswärtsspiel vom ECB live im Liss in Andelsbuch mitverfolgen. Um 20:30 Uhr beginnt die Übertragung.