Wälder Schüler mit schnellen Skiern

Die Landesmeistertitel gingen an die Mannschaften der NMS Au (US Mädchen), der NMS Bezau (US Knaben), an das Sportgymnasium Dornbirn (OS Mädchen) und die BHAK BHAS Bludenz (OS Knaben). Schulsport Vorarlberg gratuliert recht herzlich und wünscht allen viel Erfolg bei den Bundesmeisterschaften im März in Saalbach-Hinterglemm. Vielen Dank auch an Rainer Zwischenbrugger, das Team des SV Mellau und an die Bergbahnen Mellau für die perfekte Organisation und Unterstützung.

Dank auch an unsere bewährten Sponsoren Zimbark, inatura und Strike Bowling Center Lauterach für die großzügigen Gutscheinpreise.

Unterstufe (64 Starter): 1. Lea Lipburger Au; Oberstufe (28 Starter): 1. Julia Schwendinger Sportgymnasium Dornbirn; Unterstufe männlich (79 Starter): 1. Jakob Greber Bezau; Oberstufe männlich (56 Starter): 1. Claudio Andreatta HAK Bludenz;