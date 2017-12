Wälder Schlussfurioso lohnte sich

Fünf Tore im Schlussdrittel, davon ein Hattrick von Daniel Ban, sicherte dem EHC Bregenzerwald einen noch klaren 5:1-Derbyerfolg gegen EHC Lustenau.

Für den letzten Abschnitt war noch alles drinnen, gleich beim Start wurde den Tupamäki Schützlingen allerdings ein schweres Handicap aufs Auge gedrückt. Antti Kauppila musste für vier Minuten in die Kühlbox, doch die Wälder bewiesen Stehauf Qualität. Die Banbrüder durchbrachen die Lustenauer Formation, Kapitän Christian bediente Daniel perfekt und dieser platzierte den Shorthander perfekt in Rämös Kasten. (44.) Und der junge Kärnter legte nach. Gute zwei Minuten später netzte er erneut ein, brachte sein Team damit erstmals in Führung. Auch wenn Lustenau verbissen kämpfte, scheiterten die Bemühungen der Malgin Truppe spätestens bei Pietilä. Auf der anderen Seite machte Daniel Ban seinen Hattrick perfekt und brachte die Wälder somit in eine komfortable Zwei Tore Führung gut fünf Minuten vor Schluss. Rämö war mit dem Stock noch dran, lenkte die Scheibe damit aber gleichzeitig ins eigene Gehäuse. Damit brachen bei den Wäldern alle Dämme. Marcel Wolf trug sich ebenfalls noch in die Torschützenliste ein. Future Club Verteidiger Maximilian Egger erzielte 19 Sekunden später nicht nur den 5:1 Endstand sondern damit auch sein erstes Saisonstor. Bereits am Samstag sind die Wälder in Kitzbühel zu Gast. Das ECB TV Team überträgt das Spiel aus der Gamsstadt live ab 20:00 Uhr auf YouTube und der Vereinshomepage.