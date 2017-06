Wälder Krimi geht an Alberschwende

Dornbirn/Alberschwende. An Spannung nicht mehr zu überbieten war das Saisonfinale in der Vorarlbergliga. Der SC Admira Dornbirn war auswärts zu Gast bei Alberschwende und die Dornbirner hatten sich für das letzte Spiel viel vorgenommen. Nicht weniger motiviert die Wälder-Elf aus Alberschwende – schließlich ging es für das Team von Trainer Goran Milovanovic um den Aufstieg in die Regionalliga, da Vorarlbergliga-Meister Langenegg aufgrund eines zu kleinen Platzes nicht aufsteigen darf. Die Klocker-Elf machte es den Alberschwendern nicht leicht und zeigte von Anfang an eine starke Leistung. Erst sieben Minuten vor Schluss gelang es Esref Demircan schließlich den Sack mit einem perfekten Hattrick zuzumachen. Mit einem 3:2 Sieg sicherte sich der FC Alberschwende verdient den Sieg und ließ den Traum vom Aufstieg wahr werden.

Aber auch auf Seiten des SC Admira Dornbirn zeigte man sich zum Saisonabschluss zufrieden. Am Ende belegen die „Blauen“ mit ihrem jungen Team den fünften Tabellenrang in der Vorarlbergliga hinter dem Hella DSV und Andelsbuch.