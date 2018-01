Wälder jubeln doppelt, Enttäuschung beim EHC Lustenau

Während der EHC Bregenzerwald nach dem 5:3-Heimsieg gegen EHC Lustenau einen wichtigen Schritt Richtung Play-off-Fixplatz getan hat, sind die Sticker wieder weiter davon entfernt.

Die Wälder waren nach der Eisreinigung wieder im Vorwärtsgang, gestärkt durch mehrere Strafen der Gäste. Haidinger machte bei doppelter Überzahl das 2:1. (22.) Lustenau schaffte es auch weiterhin nicht sich von der Kühlbox fernhalten, was Daniel Ban in der 26. Minute zu einem weiteren Treffer zu nützen wusste. Das zweite Tor der Löwen war ein wahres Geschenk der gegnerischen Verteidigung. Koczera tauchte gefährlich vor Pietilä auf und konnte ungehindert abziehen. (28.) Auch danach brannte es vor dem Gehäuse des jungen Finnen lichterloh, die Scheibe fand aber nicht den Weg in das leerstehende Tor. Die Wälder hatten in Form von Philipp Pöschmann eine Antwort parat. Der Future Club Spieler drückte in der 34. Minute den Puck zum 4:2 in die Maschen des Lustenauer Gehäuses. (Beo Projekt GmbH & Co KG gratuliert seinem Future Club Spieler) Auch in diesem Abschnitt brachten sich die Sticker mit einem späten Tor wieder ins Spiel. Arkiomaa zeigte seine Gefährlichkeit und ließ das Spielgerät hinter Pietilä im Netz zappeln. (39.)