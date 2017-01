Wälder in Salzburg zu Gast

Dort sind die Wälder von den Zeller Eisbären zum zweiten Aufeinandertreffen in der Sky Alps Hockey League geladen.

Ebenfalls zwei Tage nach dem Auswärtsderby in der Gamsstadt gegen die Kitzbühler Adler, empfangen die Zeller Eisbären am Mittwochabend den EC Bregenzerwald. Für die Pinzgauer ein wichtiges Spiel, wollen Sie den Grunddurchgang trotz der letzten sieben Niederlagen in Folge zumindest auf Platz 8 beenden. Auf der Gegenseite kämpfen die Wälder immer noch mit der schlechten Ausbeute bei den Partien in der Ferne. Gewinnen konnte der ECB noch kein einziges Auswärtsspiel in dieser Saison, nur einen Punkt holte man sich am 08.10. gegen den KAC2.

In den letzten Jahren haben sich die beiden Kontrahenten immer wieder spannende und emotionsgeladene Partien geliefert, das erste Saisonduell ging mit 3:1 an die Eisbären. Doch die Vorarlberger kommen mit einem 6:1-Erfolg über die Red Bull Juniors im Gepäck und wollen noch einige Bonuspunkte für die Qualification Round ergattern. Einige Spieler sind für die Auswärtsfahrt aus gesundheitlichen Gründen noch fraglich, ihr Einsatz wird am Spieltag entschieden.