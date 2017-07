Wälder Golfmeisterschaft für den guten Zweck

Riefensberg. Spielend etwas Gutes tun – unter diesem Motto stand das seit Jahren beliebte Bregenzerwälder Golfturnier, das wie immer auf der Anlage des GC Riefensberg ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal konnte mit den großzügigen Spenden von Spielern und Sponsoren der Verein „Hand in Hand“, der sozial benachteiligte Kindern aus der Region unter die Arme greift, unterstützt werden. So stellte beispielsweise Oliver Loacker (SNE-Emobility Lustenau) einen nagelneuen Elektroroller für die Tombola zur Verfügung. Die Initiatoren des Charity-Events, Franziskus Wirth, Johannes Wackerle und Anton Schädler übergaben der Obfrau von „Hand in Hand“, Katja Hammerer schlussendlich einen Scheck über 6513 Euro.

Wäldermeister

Weil sich das Wetter nach sonnigem Beginn während des Turniers eintrübte und mit Starkregen und Hagel endete, musste die geplante 18-Loch-Runde auf die Hälfte reduziert werden. Der Bizauer Fensterbauer Arnold Feuerstein sowie Claudia Bein durften sich über den Titel eines Bregenzerwälder Golfmeisters freuen. Die Gästeklasse entschied das Ehepaar Hermann und Birgit Frühstück für sich.

Unter die 70 Teilnehmer mischten sich auch Skisprunglegende Toni Innauer, Tennisass Christoph Birnbaumer, Gastronom Christian Greber, Golfclub-Präsident Peter Steurer, Conrad Sohm-Gründer Hannes Rothmeyer, Mazda-Experte Anton Meusburger sowie Helmut Bein (Marking & Coding Systems). Trotz des unwirtlichen Wetters in der zweiten Tageshälfte, das für Hagelschäden bei den Autos sorgte, herrschte bei der Siegerehrung bis spät am Abend beste Stimmung.