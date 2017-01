Wälder gastieren in Gröden

Vielversprechend sind die Furien aus Gröden in das neue Jahr gestartet. Alle drei Begegnungen konnten die Südtiroler für sich entscheiden und jeweils vier Tore erzielen. Zuletzt gewann man in Feldkirch ohne einen Gegentreffer durch die VEU. Die Wolkensteiner verlassen sich im eigenen Gehäuse auf Gianluca Vallini, der 89,7% aller bisherigen Schüsse halten konnte. Nach dem missglückten Saisonstart verstärkten sich die Furien mit Josef Straka. In 22 Spielen erzielte er 10 Tore und legte 17mal vor. Die Südtiroler weisen zudem das stärkste Penalty Killing nach Pustertal und Lustenau auf.

Die erste Begegnung konnten die Wälder auf ungewöhnliche Weise für sich entscheiden. Von den sechs erzielten Toren der Stein Schützlinge stammen vier Zähler von den Special Teams, davon jeweils zwei aus der Unter- und der Überzahl. Marcel Wolf kann aufgrund seiner Verletzung nicht am Auswärtsspiel teilnehmen. Auch Philipp Pöschmann muss am Samstag pausieren. Julian Zwerger und Jonas Wohlgenannt sind in Hohenems im Einsatz.

Alex Stein

„Gröden hat die letzten vier Spiele gewonnen, wir treffen daher auf einen Gegner mit viel Selbstvertrauen. Wir müssen jetzt in der Schlussphase des Grunddurchgangs nochmal einen Schritt nach vorne machen.“