Wälder gastieren beim Vizemeister Asiago

Für November befinden sich noch zwei Auswärtstermine im Spielkalender der Wälder. Die Stationen lauten Asiago und Bruneck. Am Mittwoch sind Christian Ban und Co. ab 20:30 Uhr beim AHL Vizemeister im Einsatz. In der Lissbar in Andelsbuch wird das Spiel live übertragen.

Vor knapp einem Monat gelang den Wäldern der 4:3 Sensationssieg über Asiago. Am Mittwoch findet nun das Rückspiel im Odegar Stadion statt. Der AHL Vizemeister hat in der bisherigen Saison 33 Punkte erkämpft und rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Nach der Begegnung im Messestadion absolvierten beide Vereine Spiele, in denen sie jeweils zwei Siege und Niederlagen einfuhren. Gleichzeitig zeigt sich Anthony Bardaro mit 13 Saisontreffern weiterhin in Torlaune.

Der Schlussmann des fünffachen italienischen Meisters, Cloutier, wurde beim Heimspiel nur von Juuso Mörsky und Christian Ban überwunden. Der Wälder Kapitän möchte den übermächtigen Gegner trotz des vorliegenden Heimvorteils ärgern: „Der Schlüssel gegen Asiago wird es sein, dass wir eisläuferisch und kämpferisch unser Bestes abrufen müssen. Mit viel Teamgeist und Selbstvertrauen, sind wir für jeden Gegner unangenehm zu spielen.“ Mit Kai Fässler ist seit Samstag ein weiterer Baustein des Kaders wieder im Geschehen. Der Future Club Spieler warf sich beim Saisonauftakt in einen Schlagschuss und fiel durch den gebrochenen Finger seither aus. Damit dürften für Mittwoch alle Spieler, ausser Lucas Haberl zur Verfügung stehen.

Dank der Zusammenarbeit mit Asiago TV ist es dem EC Bregenzerwald möglich, für interessierte Fans ein Public Viewing in der Lissbar in Andelsbuch zur Verfügung zu stellen. Die Liveübertragung aus Italien beginnt ab 20:30 Uhr. Der ECB und das Liss Team freuen sich über euren Besuch und einen tollen Eishockeyabend im Bregenzerwald. Im Herzen der Region, in die dieser Sport hoffentlich bald wieder heimkehren wird.