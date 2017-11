Wälder Erfolgslauf hält weiter an

Die Wälder feiern den vierten Heimsieg in Folge. Nach zwei offenen Dritteln mit einer knappen 2:1 Führung konnten die Tupamäki Schützlinge gegen Zell am See vier Tore erzielen.

Juuso Mörsky und Maximilian Hohenegg konnten in der gleichen Unterzahlphase gegen Machreich einnetzen.

Die Begegnung mit den Zeller Eisbären stand für die Wälder unter besonderen Vorzeichen. Sehr selten, eigentlich nie, kam es in den vergangen Jahren vor, dass Guntram Schedler an der Bande fehlte. Damit war sein „Assistant Coach Schüler“ Andreas Judex zum ersten Mal mit der Verantwortung über die Verteidiger auf sich alleine gestellt. Und die Abwehr wurde auch gleich zu Beginn geprüft. Dieter Werfing schickte zum Anfangsbully neben Topscorer Vala auch die neuverpflichteten Legionäre Kolar und Koblar. Und diese Linie suchte auch sofort den Weg zum Gehäuse von Misa Pietilä. Klingeln sollte es aber vorerst nur im Kasten von Patrick Machreich. Bereits in der vierten Minute konnte Daniel Ban den Zeller Schlussmann überwinden. Auch Christian Haidingers Schuss ging hinter die Torlinie, doch Machreich wurde von behindert, der Treffer ungültig. Keine Minute später schlenzte Simeon Schwinger den Puck über die Schulter des Ex-Lustenauers und stellte damit auf 2:0. (Oberhauser & Schedler Bau gratuliert seinem Future Club Spieler) Dinhopel konnte im selben Abschnitt eine Unachtsamkeit in der Wälder Verteidigung ausnützen, lief alleine auf Pietilä zu und schob das Hartgummi unter die Schoner des Finnen.

Nach der Pause entwickelte sich alles zu einem offenen Spiel. Kein Team konnte sich wirklich durchsetzen. Erst als die Eisbären Strafe ausfassten, übernahmen die Wälder das Spiel. Erst schloss man Zell im eigenen Drittel ein, danach wurde Machreichs Kasten unter Dauerbeschuss genommen, doch der Routinier hielt fehlerfrei. Auch ein kurzes Wortgefecht mit seinem ehemaligen Teamkollegen Dominic Haberl ließ der Torhüter nicht aus.

Die Wälder konnten den ihren Vorsprung schließlich zu Beginn des letzten Abschnitts ausbauen. Machreich wähnte die Scheibe schon beim Verteidiger, doch sie lag frei neben ihm, was Christian Ban nicht ungenutzt ließ. Die Gäste kämpften verbissen gegen die drohende Niederlage, aber es kam noch dicker. Der Wälder Kapitän nahm auf der Strafbank Platz, sein Team agierte mit einem Mann weniger. Dennoch war es wieder Machreich der hinter sich greifen musste und das gleich zweimal. Juuso Mörsky machte den Anfang mit dem vierten Treffer. Danach war der ECB nicht mehr zu bremsen, auch Maximilian Hohenegg traf in Unterzahl, dreißig Sekunden später. Der Future Club Spieler durfte dann in der folgenden Überzahlmöglichkeit ein weiteres Mal über ein Tor jubeln und legte den 6:1 Endstand fest. (Sinalco gratuliert seinem Future Club Spieler) „Unsere Jungs sind super ins Spiel gestartet und haben es kontrolliert, aber verpasst den Sack früh genug zuzumachen. Auf der anderen Seite haben wir Misa auch mehrmals gebraucht. Das 3:1 hat die Mannschaft hart hineingearbeitet, was sehr wichtig wahr. Danach konnten wir die Fehler nutzen und einen starken Machreich überwinden.“, lautete die Fernanalyse des Wälder Obamanns Guntram Schedler, der das Spiel krankheitsbedingt nur via Livestream mitverfolgte.